В СБУ подтвердили, что хакерские атаки могли быть организованы из РФ

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская сообщила, чем могут быть обусловлены массовые атаки хакеров на украинские предприятия и организации. Об этом сообщает 24 канал.
Она рассказала, что в Службе безопасности Украины предположили, что хакерские атаки могли быть организованы с территории Российской Федерации либо с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
Кроме того, согласно информации ведомства, основные атаки были осуществлены на банковскую сферу и инфраструктуру. Также нападению подверглось публичное акционерное общество "Укрзализныця".
Как сообщал MIGnrews.com.ua ранее, во вторник, 27 июня, вирус Petya.A стремительно поражает компьютерные системы в Украине: уже парализована работа ряда учреждений, в том числе банков. Обслуживание клиентов приостановлено в "Ощадбанке", ТАСКомерцбанке, Укргазбанке, банке "Пивденный" и в ОТП банк.