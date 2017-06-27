В СБУ подтвердили, что хакерские атаки могли быть организованы из РФ

MIGnews.com.ua

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская сообщила, чем могут быть обусловлены массовые атаки хакеров на украинские предприятия и организации. Об этом сообщает 24 канал .

Она рассказала, что в Службе безопасности Украины предположили, что хакерские атаки могли быть организованы с территории Российской Федерации либо с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, согласно информации ведомства, основные атаки были осуществлены на банковскую сферу и инфраструктуру. Также нападению подверглось публичное акционерное общество "Укрзализныця".