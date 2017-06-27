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В СБУ подтвердили, что хакерские атаки могли быть организованы из РФ
27.06.2017 17:04

В СБУ подтвердили, что хакерские атаки могли быть организованы из РФ

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская сообщила, чем могут быть обусловлены массовые атаки хакеров на украинские предприятия и организации. Об этом сообщает 24 канал.

Она рассказала, что в Службе безопасности Украины предположили, что хакерские атаки могли быть организованы с территории Российской Федерации либо с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, согласно информации ведомства, основные атаки были осуществлены на банковскую сферу и инфраструктуру. Также нападению подверглось публичное акционерное общество "Укрзализныця".

Как сообщал MIGnrews.com.ua ранее, во вторник, 27 июня, вирус Petya.A стремительно поражает компьютерные системы в Украине: уже парализована работа ряда учреждений, в том числе банков. Обслуживание клиентов приостановлено в "Ощадбанке", ТАСКомерцбанке, Укргазбанке, банке "Пивденный" и в ОТП банк.

Теги материала: СБУ, Гитлянская, хакеры, атака, Россия
Новости СМИ2
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