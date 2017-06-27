Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Геращенко: Кибератака готовилась не меньше месяца
27.06.2017 16:55

Геращенко: Кибератака готовилась не меньше месяца

Советник министра внутренних дел Украины, народный депутат Антон Геращенко сообщил, что массовая хакерская атака, которая сегодня поразила компьютеры украинцев, готовилась несколько недель.

Согласно сообщению, обнародованному украинским политиком у себя на Facebook, вирус попал на компьютеры под видом электронных писем.

"Сегодня в 11:00 против нашего государства была начата массированная кибератака с использованием модифицированной под Украину версия вируса wannacry - cryptolocker. Письмо, содержащее вирус, приходило в большинстве случаев по почте. За несколько дней и даже недель до сегодняшнего дня. На сегодня можно сказать, что атака готовилась не меньше месяца", - говорится в сообщении.

По словам Геращенко, письма приходили под видом деловой переписки: "Организаторы атаки хорошо знали специфику рассылок служебных писем в украинском коммерческом и государственном секторе и маскировали рассылки писем, содержащих вирус, под видом деловой переписки, которую из любопытства открывали не опытные пользователи".

Также было отмечено, что в программном коде вируса была заложена дата запуска 27 июня в 11:00.

По мнению нардепа, неизвестные таким образом пытались дестабилизировать ситуации в экономике и общественном сознании Украины.

Стоит отметить, что вирус замаскирован под попытку вымогательства денег у владельцев компьютеров.

"Вирус зашифровывает все данные жесткого диска и требует выкуп в несколько сотен долларов. Целью этой тренировочной кибератаки, скорее всего приуроченной к Дню Конституции Украины, являются офисы банков, редакции средств массовой информации, объекты связи, транспорта, телекоммуникации, энергетики", - отметил Геращенко и заявил, что последствия кибератаки удастся устранить только через несколько дней.

Вместе с тем советник Авакова рассказал, как уберечь компьютеры от вируса: "Для того, чтобы воспрепятствовать заражению своего компьютера опасным вирусом любого типа, лучше всего стараться ограничивать свое любопытство и не открывать письма приходящие на почту или в личку от незнакомых Вам адресатов".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, во вторник, 27 июня, жертвой вируса Petya.A, который парализовал работу ряда учреждений, банков, холдингов, магазинов, метро, а также сайтов и телеканалов, стал также Департамент киберполиции Украины.

Теги материала: Антон Геращенко, кибератака, сайт, хакеры
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [12] всего оценили 3
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Турчинов заявил об усилении контртеррористического режима в Киеве
Важное
Турчинов заявил об усилении контртеррористического режима в Киеве
Турчинов о кибератаке: Можно говорить о российском следе
Важное
Турчинов о кибератаке: Можно говорить о российском следе
Гройсман заверил, что критическая инфраструктура не была поражена компьютерным вирусом
Важное
Гройсман заверил, что критическая инфраструктура не была поражена компьютерным вирусом
Шимкив: Несколько месяцев назад на АП была похожая кибератака
Важное
Шимкив: Несколько месяцев назад на АП была похожая кибератака
В СБУ подтвердили, что хакерские атаки могли быть организованы из РФ
Важное
В СБУ подтвердили, что хакерские атаки могли быть организованы из РФ
В МВД назвали причастных к хакерской атаке в Украине
Важное
В МВД назвали причастных к хакерской атаке в Украине

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Кибератака на украинские банки и СМИ: что за вирус и как ему противостоять
Эксклюзив  Кибератака на украинские банки и СМИ: что за вирус и как ему противостоять
27.06.2017
Виктор Мусияка: Коммунисты тормозили принятие Конституции, оглядываясь на Москву
Эксклюзив  Виктор Мусияка: Коммунисты тормозили принятие Конституции, оглядываясь на Москву
27.06.2017
День Конституции Украины: открытки и поздравления к празднику
Эксклюзив  День Конституции Украины: открытки и поздравления к празднику  Фоторепортаж
27.06.2017
Гольдарб рассказал, для чего Порошенко совершил последние международные поездки
Эксклюзив  Гольдарб рассказал, для чего Порошенко совершил последние международные поездки  Видеорепортаж
27.06.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Интересуетесь ли вы ходом суда над Януковичем:
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика