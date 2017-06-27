Геращенко: Кибератака готовилась не меньше месяца

MIGnews.com.ua

Советник министра внутренних дел Украины, народный депутат Антон Геращенко сообщил, что массовая хакерская атака, которая сегодня поразила компьютеры украинцев, готовилась несколько недель.

Согласно сообщению, обнародованному украинским политиком у себя на Facebook, вирус попал на компьютеры под видом электронных писем.

"Сегодня в 11:00 против нашего государства была начата массированная кибератака с использованием модифицированной под Украину версия вируса wannacry - cryptolocker. Письмо, содержащее вирус, приходило в большинстве случаев по почте. За несколько дней и даже недель до сегодняшнего дня. На сегодня можно сказать, что атака готовилась не меньше месяца", - говорится в сообщении.

По словам Геращенко, письма приходили под видом деловой переписки: "Организаторы атаки хорошо знали специфику рассылок служебных писем в украинском коммерческом и государственном секторе и маскировали рассылки писем, содержащих вирус, под видом деловой переписки, которую из любопытства открывали не опытные пользователи".

Также было отмечено, что в программном коде вируса была заложена дата запуска 27 июня в 11:00.

По мнению нардепа, неизвестные таким образом пытались дестабилизировать ситуации в экономике и общественном сознании Украины.

Стоит отметить, что вирус замаскирован под попытку вымогательства денег у владельцев компьютеров.

"Вирус зашифровывает все данные жесткого диска и требует выкуп в несколько сотен долларов. Целью этой тренировочной кибератаки, скорее всего приуроченной к Дню Конституции Украины, являются офисы банков, редакции средств массовой информации, объекты связи, транспорта, телекоммуникации, энергетики", - отметил Геращенко и заявил, что последствия кибератаки удастся устранить только через несколько дней.

Вместе с тем советник Авакова рассказал, как уберечь компьютеры от вируса: "Для того, чтобы воспрепятствовать заражению своего компьютера опасным вирусом любого типа, лучше всего стараться ограничивать свое любопытство и не открывать письма приходящие на почту или в личку от незнакомых Вам адресатов".