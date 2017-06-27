В МВД назвали причастных к хакерской атаке в Украине

MIGnews.com.ua

Во вторник, 27 июня, советник руководителя Министерства внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявил, что к масштабной хакерской атаке на государственные и частные учреждения и организации в Украине причастна Российская Федерация. Об этом сообщает Укринформ .

"В том, что за этими действиями стоит Россия, думаю, ни у кого сомнений нет. Сегодня это и есть проявление гибридной войны, которую ведет против нас Путин", - заявил он.

Кроме того, он отметил, что киберполиция, профильные подразделения Службы безопасности Украины и предприятия, которые подверглись хакерской атаке, проводят работы по устранению нынешних потенциальных проблем.