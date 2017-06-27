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Италия и Украина договорились об активизации сотрудничества
27.06.2017 16:29

Италия и Украина договорились об активизации сотрудничества

Во вторник, 27 июня, министр иностранных дел Украины Павел Климкин и глава МИД Италии Анджелино Альфано договорились укрепить двустороннее сотрудничество между странами, а также согласовали позиции по международным вопросам, передает пресс-центр МИД Украины.

Дипломатическое ведомство сообщает, что во время визита главы украинского МИД в Италию он провел встречу с итальянским коллегой Анджелино Альфано, в ходе которой обсуждались вопросы сотрудничества в политической, экономической, энергетической, культурной и гуманитарной сферах.

"Министры также договорились об интенсификации диалога между Украиной и Италией и согласовали позиции по ряду международных вопросов", - говорится в сообщении.

Помимо этого Альфано гарантировал, что во время предстоящего итальянского председательства в ОБСЕ "украинский вопрос" будет оставаться приоритетом.

Как известно, каждый год одно из государств-членов председательствует в ОБСЕ под руководством министра иностранных дел этой страны в качестве действующего председателя. В 2017 году председательствует Австрия под руководством главы МИД Себастьяна Курца.

Как сообщал MIGnrews.com.ua, глава Министерства иностранных дел Павел Климкин заявил, что Европейский союз делает недостаточно для поддержки Украины.

Теги материала: Павел Климкин, МИД Украины, Италия, ОБСЕ, сотрудничество
Новости СМИ2
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