Италия и Украина договорились об активизации сотрудничества

MIGnews.com.ua

Во вторник, 27 июня, министр иностранных дел Украины Павел Климкин и глава МИД Италии Анджелино Альфано договорились укрепить двустороннее сотрудничество между странами, а также согласовали позиции по международным вопросам, передает пресс-центр МИД Украины.

Дипломатическое ведомство сообщает, что во время визита главы украинского МИД в Италию он провел встречу с итальянским коллегой Анджелино Альфано, в ходе которой обсуждались вопросы сотрудничества в политической, экономической, энергетической, культурной и гуманитарной сферах.

"Министры также договорились об интенсификации диалога между Украиной и Италией и согласовали позиции по ряду международных вопросов", - говорится в сообщении.

Помимо этого Альфано гарантировал, что во время предстоящего итальянского председательства в ОБСЕ "украинский вопрос" будет оставаться приоритетом.

Как известно, каждый год одно из государств-членов председательствует в ОБСЕ под руководством министра иностранных дел этой страны в качестве действующего председателя. В 2017 году председательствует Австрия под руководством главы МИД Себастьяна Курца.