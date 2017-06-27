Печерский суд конфисковал партийные взносы "Самопомочи"

MIGnews.com.ua

В Киеве Печерский районный суд конфисковал почти 132 тысячи гривен, которые поступили на счета киевской областной организации политической партии "Объединение "Самопомич" в качестве взносов. Об этом сообщила глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак на своей странице в Facebook.

"Почти 132 тысячи гривен партийных взносов конфисковано у "Самопомощи". Решение принято Печерским райсудом Киева сегодня, 27 июня, по материалам НАПК", - говорится в сообщении.

Также Корчак сообщила, что суд признал главу Киевской областной организации партии "Самопомич" Ирину Сысоенко виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 212-15 Кодекса об административных нарушениях.

По данным главы НАПК, после проведенного анализа отчета киевской областной организации "Самопомощи" за 4 квартал 2016 года стало известно, что на счета организации поступили благотворительные взносы от 10 физических лиц на общую сумму в размере 131 900 гривен. При этом руководитель областной организации "Самопомич" в течение октября - декабря 2016 года вносила полученные суммы на текущий счет партии.