Военные командиры могут списывать имущество, утерянное в зоне АТО

MIGnews.com.ua

Во вторник, 27 июня, Кабинет министров Украины разрешил командирам рот и военных частей списывать имущество, уничтоженное в ходе антитеррористической операции (АТО), миротворческих операций и диверсий. Списанию подлежит оборудование стоимостью до 40,8 тысячи гривен, передает Интерфакс-Украина.

Постановлением №434 украинское правительство определило максимальный размер средств, на которые должностные лица Вооруженных сил Украины имеют право списывать военное имущество по инспекторским удостоверениям, уничтоженное либо утерянное во время боевых действий, АТО, международных операций по поддержанию мира и безопасности или в результате диверсий.

Таким образом, командир отдельной роты, другие командиры (начальники) воинских частей, учреждений, организаций ВСУ, военных учебных подразделений высших учебных заведений, ведущих военное (корабельное) хозяйство, руководитель представительства государственного заказчика по оборонному заказу на предприятии, в учреждении, организации, для которых штатом предусмотрено воинское звание от майора (капитана 3-го ранга) до полковника (капитана 1-го ранга) могут списать имущество на сумму 40,8 тысячи гривен (2,4 тысячи необлагаемых налогом доходов граждан) включительно.

Командиры высшего уровня в отношении вышеуказанных должностных лиц, начальники служб обеспечения органов военного управления, руководители структурных подразделений Генерального штаба ВСУ и Министерства обороны -1 020 тысяч гривен (60 тысяч необлагаемых минимумов).

Однако конкретные суммы будут определяться Министерством обороны Украины.

Министр обороны уполномочен списать имущество на суммы, превышающие один миллион 020 тысяч гривен.

Помимо этого правительство включило новые сроки по зачислению в состав и списанию из состава Военно-морских сил ВСУ военного имущества - боевых кораблей, катеров и судов.