ГПУ: Арестовано имущество экс-налоговиков почти на 900 млн гривен

MIGnews.com.ua

Сотрудники правоохранительных органов, в соответствии с решениями судов, наложили арест на имущество задержанных в рамках антикоррупционной спецоперации бывших глав налоговых органов областного и районного уровней на сумму почти 900 миллионов гривен.

Об этом заявил прокурор Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко во время брифинга.

"В настоящее время идет процесс ареста имущества подозреваемых. Если говорить только о недвижимом имуществе и машинах без учета культурных или художественных ценностей, которые были найдены, или драгоценностей, то по состоянию на 27 июня, арестовано собственности на 888,452 миллиона гривен", - цитирует Кравченко РБК-Украина .

Прокурор подчеркнул, что только 202 миллиона гривен из этой суммы, точнее недвижимости, принадлежат экс-главе ГНИ Киева.

"Во время обыска у фигурантов найдено множество картин, старинных икон, оружия, дорогих часов, драгоценных металлов. В частности, у экс-главы ГНИ Киева в одном из домов выявлена и изъята целая картинная галерея, в частности, по предварительным данным, найден оригинал картины Айвазовского", - рассказал прокурор.