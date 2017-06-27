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Депутаты ПАСЕ поддержали процедуру импичмента Аграмунта
27.06.2017 13:58

Депутаты ПАСЕ поддержали процедуру импичмента Аграмунта

В Парламентской ассамблее Совета Европы 154 депутата поддержали импичмент президента ПАСЕ Педро Аграмунта. Об этом сообщил вице-президент ПАСЕ, народный депутат Украины Георгий Логвинский на своей странице в Facebook.

"Процедура импичмента президента ПАСЕ введена. Несмотря на все противодействия и лоббинг "друзей" Кремля - Аграмунта, только что принят доклад, который ввел процедуру импичмента в регламент ПАСЕ", - сообщил Логвинский.

При этом он подчеркнул, что 154 депутата поддержали данное решение, и только 30 депутатов выступили против.

В то же время вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко отметила, что в ПАСЕ довольны результатами голосования.

"Результатом голосования в ПАСЕ довольны. Аграмунт и Кремль получили замечательного пощечину. Следующий шаг - официальный импичмент и позорная политическая пенсия. Зато можно будет вволю ездить в Москву, Питер, Ростов и Сирию", - написала Геращенко.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, вице-президент ПАСЕ, народный депутат Украины Георгий Логвинский сообщил, что президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт не собирается добровольно подавать в отставку.

Теги материала: ПАСЕ, импичмент, Логвинский, Ирина Геращенко
Новости СМИ2
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