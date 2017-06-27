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Парубий рассказал, когда будет рассмотрен вопрос визового режима с Россией
27.06.2017 13:33

Парубий рассказал, когда будет рассмотрен вопрос визового режима с Россией

Во вторник, 27 июня, председатель Верховной Рады Андрей Парубий провел открытую пресс-конференцию, которую транслировал телеканал NewsOne.

Одним из ключевых вопросов от журналистов был вопрос о том, можно ли рассчитывать, что на последней сессионной неделе парламент рассмотрит вопрос введения визового режима с Россией.

По словам Парубия, Верховная Рада рассмотрит обращение к Кабинету министров о введении визового режима с РФ при условии достижения консенсуса среди депутатов из различных фракций.

"Да. Обращение к Кабинету министров Украины о возвращении к визовому режиму может быть на следующей пленарной неделе, если в результате политических консультаций мы выйдем на консенсус", - ответил спикер.

Также Парубий отметил, что для него введение визового режима с РФ - важный вопрос еще со времен, когда он был секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины. Вместе с тем, по его словам, важно собрать большинство голосов за эту инициативу при ее вынесении в сессионный зал.

Согласно календарному плану Верховной Рады, последняя пленарная неделя текущей 6-й сессии 8-го созыва состоится с 11 по 14 июля.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что до введения Украиной визового режима с Россией пограничники будут собирать биометрические данные с граждан РФ

Теги материала: Андрей Парубий, Верховная Рада, визовый режим, Россия
Новости СМИ2
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