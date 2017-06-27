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Прокуратура завершила расследование убийства Олеся Бузины
27.06.2017 13:03

Прокуратура завершила расследование убийства Олеся Бузины

Прокуратура Киева завершила досудебное расследование уголовного производства об убийстве журналиста Олеся Бузины. Об этом сообщил сотрудник прокуратуры, передают  Українські Новини.

По его словам, расследование только что завершили и прокуратура ожидает потерпевших по делу.

Адвокат подозреваемых в убийстве Бузины Дениса Полищука и Андрея Медведько Сергей Войченко также подтвердил факт завершения следствия по делу. По словам адвоката, по заказу власти прокуратура продолжает "шить" дело его подзащитным.

Как сообщал MIGnews.com.ua, украинский журналист и писатель Олесь Бузина был убит пятью выстрелами 16 апреля 2015 года у своего дома в Киеве на улице Дегтяревской. Убийство до сих пор остается не раскрытым.

Глава ГПУ Юрий Луценко объяснил, что статус Медведько и Полищуку был изменен из подозреваемых на обвиняемых после того, как специалисты провели необходимые биологические экспертизы. "По делу Бузины - подозреваемые после проведения биологических экспертиз переведены в разряд обвиняемых и скоро это дело после ознакомления с материалами уйдет в суд", - заявил Луценко.

Теги материала: Олесь Бузина, убийство, суд, ГПУ
Новости СМИ2
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