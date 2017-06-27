Главреда "Страны.ua" Гужву выпустили из Лукьяновского СИЗО

MIGnews.com.ua

Во вторник, 27 июня, главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужву выпустили из Лукьяновского следственного изолятора.

Об этом сообщает Страна.ua.

Гужва заявил, что по его сведениям, власти готовят еще два уголовных производства персонально против него и против редакции издания.

По словам главреда издания, фабрикация дел - это подготовка провокаций против оппозиционных журналистов и политиков, которая является способом показать, что у властей заканчивается терпение.

"Общественность должна знать, что и кто стоит за всеми этими провокациями против нашей редакции. Я буду продолжать журналистскую деятельность. Сайт "Страна.ua будет работать в том же режиме, ну и с учетом тех обстоятельств, которые произошли за эти дни", - подытожил журналист.

Как сообщал MIGnews.com.ua, ранее 26 июня, установленный Шевченковским судом города Киева залог за главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужву в размере 544 тысяч гривен , внесла его заместитель Светлана Крюкова.

По словам адвоката главреда Страны.ua Юрия Иващенко, после того как Шевченковский суд подтвердит зачисление средств на их депозитный счет и выдаст справку об этом, Гужва выйдет на свободу.