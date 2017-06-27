Российский суд снова оставил под стражей украинского журналиста Сущенко

MIGnews.com.ua

Во вторник, 27 июня, Лефортовский районный суд Москвы продлил арест журналиста национального информационного агентства "Укринформ" Романа Сущенко на три месяца до 30 сентября. Об этом сообщил адвокат Марк Фейгин у себя в Twitter.

"Лефортовский районный суд продлил срок содержания под стражей Роману Сущенко еще на три месяца, до 30 сентября", - сообщил Фейгин.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом "Укринформа" во Франции, 30 сентября 2016 года задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября ему выдвинули обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ опровергли это.

24 января 2017 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой требовала от РФ освободить Сущенко, а также прекратить преследовать украинских журналистов на территории аннексированного Крыма.