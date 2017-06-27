Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Российский суд снова оставил под стражей украинского журналиста Сущенко
27.06.2017 12:01

Российский суд снова оставил под стражей украинского журналиста Сущенко

Во вторник, 27 июня, Лефортовский районный суд Москвы продлил арест журналиста национального информационного агентства "Укринформ" Романа Сущенко на три месяца до 30 сентября. Об этом сообщил адвокат Марк Фейгин у себя в Twitter.

"Лефортовский районный суд продлил срок содержания под стражей Роману Сущенко еще на три месяца, до 30 сентября", - сообщил Фейгин.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом "Укринформа" во Франции, 30 сентября 2016 года задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября ему выдвинули обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ опровергли это.

24 января 2017 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой требовала от РФ освободить Сущенко, а также прекратить преследовать украинских журналистов на территории аннексированного Крыма.

Теги материала: Роман Сущенко, Фейгин, суд, Россия, шпионаж
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [10] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В МВД назвали причастных к хакерской атаке в Украине
Важное
В МВД назвали причастных к хакерской атаке в Украине
Печерский суд конфисковал партийные взносы "Самопомочи"
Важное
Печерский суд конфисковал партийные взносы "Самопомочи"
Парубий рассказал, когда будет рассмотрен вопрос визового режима с Россией
Важное
Парубий рассказал, когда будет рассмотрен вопрос визового режима с Россией
Прокуратура завершила расследование убийства Олеся Бузины
Важное
Прокуратура завершила расследование убийства Олеся Бузины
В Москве стартует заседание суда о продлении ареста Сущенко
Важное
В Москве стартует заседание суда о продлении ареста Сущенко
НАТО обеспокоено наращиванием Россией военного потенциала по всем фронтам
Важное
НАТО обеспокоено наращиванием Россией военного потенциала по всем фронтам

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Кибератака на украинские банки и СМИ: что за вирус и как ему противостоять
Эксклюзив  Кибератака на украинские банки и СМИ: что за вирус и как ему противостоять
27.06.2017
Виктор Мусияка: Коммунисты тормозили принятие Конституции, оглядываясь на Москву
Эксклюзив  Виктор Мусияка: Коммунисты тормозили принятие Конституции, оглядываясь на Москву
27.06.2017
День Конституции Украины: открытки и поздравления к празднику
Эксклюзив  День Конституции Украины: открытки и поздравления к празднику  Фоторепортаж
27.06.2017
Гольдарб рассказал, для чего Порошенко совершил последние международные поездки
Эксклюзив  Гольдарб рассказал, для чего Порошенко совершил последние международные поездки  Видеорепортаж
27.06.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Интересуетесь ли вы ходом суда над Януковичем:
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика