Макрон предложил практические шаги по решению конфликта на Донбассе

MIGnews.com.ua

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с инициативой к лидерам государств-участниц "нормандского формата" согласовать конкретные практические шаги на пути к выполнению минских договоренностей.

Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев, передает Интерфакс-Украина.

"На сегодняшний день существует договоренность, в ближайшее время, желательно до саммита "Двадцатки" (G-20, 7-8 июля – ред.), провести телефонную конференцию лидеров "Нормандского формата" при участии руководителей СММ ОБСЕ", - рассказал Елисеев.

По словам замглавы АП, речь идет о подготовке определенного набора самых важных вопросов, которые можно поднять на рассмотрение лидеров "нормандской четверки", в частности, как добиться полного соблюдения режима тишины, предоставить беспрепятственный доступ Специальной мониторингововй группе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе ко всем оккупированным территориям Донбасса и освободить заложников.

"То есть так называемая формула Макрона предусматривает совместную целенаправленную работу, чтобы путем маленьких, но конкретных шагов обеспечить полное выполнение минских договоренностей. При этом есть понимание, что решение ключевых вопросов т.н. пакета безопасности минских договоренностей является первоочередным", - разъяснил Елисеев.

Как сообщал MIGnews.com.ua, президент Украины Петр Порошенко на совместной с Эммануэлем Макроном пресс-конференции заявил, что проекты решений "нормандского формата", которые могут получить название "формула Макрона", могут стать планом деоккупации Донбасса .

Президент Франции указал, что конфликт на Донбассе длится долго и нужно коллективно принять решение, которое приведет к положительному результату.