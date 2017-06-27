В Госдепе назвали дату вступления в силу миграционного указа Трампа

Спустя 72 часа после решения Верховного суда США начнется реализация запрета на въезд в страну граждан шести, преимущественно мусульманских стран, которые предусмотрены в указе, подписанном президентом Дональдом Трампом. То есть это произойдет в четверг, 29 июня, утром. Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря Государственного департамента США Гетер Науэр.
По ее словам, будет введена специальная система информирования граждан, направляющихся в США. Она заверила, что американское правительство будет "профессионально, организовано и своевременно" информировать всех об изменениях процедуры въезда.
Как сообщал MIGnrews.com.ua ранее, Федеральный суд на Гавайях, ранее заблокировавший указ президента США Дональда Трампа о запрете на въезд в страну для мигрантов из ряда мусульманских стран, продлил действие своего решения на неопределенный срок.