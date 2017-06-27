Канада отменила санкции в отношении Беларуси спустя 11 лет после их введения

MIGnews.com.ua

Правительство Канады приняло решение о снятии экономических санкций с Беларуси, которые были впервые применены еще в 2006 году. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Канады.

В ведомстве указали, что за этот период Беларусь все же продвинулась в ключевых вопросах, из-за которых были применены ограничительные меры.

"Просмотр нашей позиции отражает признание Канадой того, что власти Беларуси достигли прогресса в ключевых сферах, среди которых освобождение политических пленников и проведения мирных президентских выборов в октябре 2015 года", - говорится в заявлении.

Кроме этого в канадском МИДе обратили внимание на активное участие Беларуси в решении вооруженного конфликта на востоке Украины.

"Канада также признает конструктивную роль, которую Беларусь сыграла в облегчении переговоров о прекращении огня и достижение перемирия в Украине по Минским соглашениями", - добавили в ведомстве.

Справка: Канада впервые ввела экономические санкции против Беларуси 2006 году. Тогда подобное решение было вызвано беспокойством по поводу соблюдения прав человека в стране, а также прозрачностью процесса выборов.