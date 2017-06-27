Трамп требует "быстрого" решения проблемы Северной Кореи

Проблему Корейской народно-демократической республики нужно решить очень быстро. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп в Белом доме по итогам переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
По его словам, индийское правительство присоединилось в США и ввело санкции против Северной Кореи.
"Благодарен индийскому народу за их вклад в усилия по Афганистану, и за то, что они к нам присоединились и ввели новые санкции в отношении северокорейского режима", - сообщил глава американского государства.
Кроме этого Трамп указал на то, что нынешнее поведение Северной Кореи создает большие проблемы и трудности для мира. В связи с этим вопрос должен быть решен в кратчайшие сроки.
"Этим надо заниматься и, возможно, заниматься быстро", - подчеркнул президент.
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