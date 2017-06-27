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Трамп требует "быстрого" решения проблемы Северной Кореи
27.06.2017 09:25

Трамп требует "быстрого" решения проблемы Северной Кореи

Проблему Корейской народно-демократической республики нужно решить очень быстро. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп в Белом доме по итогам переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

По его словам, индийское правительство присоединилось в США и ввело санкции против Северной Кореи.

"Благодарен индийскому народу за их вклад в усилия по Афганистану, и за то, что они к нам присоединились и ввели новые санкции в отношении северокорейского режима",  - сообщил глава американского государства.

Кроме этого Трамп указал на то, что нынешнее поведение Северной Кореи создает большие проблемы и трудности для мира. В связи с этим вопрос должен быть решен в кратчайшие сроки.

"Этим надо заниматься и, возможно, заниматься быстро", - подчеркнул президент.

Как сообщал MIGnrews.com.ua ранее, Пхеньян испытал новый двигатель для ракеты-носителя, который можно использовать для создания двигателя межконтинентальной баллистической ракеты.

Теги материала: Дональд Трамп, Северная Корея, проблема, решение, Индия
Новости СМИ2
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