Трамп требует "быстрого" решения проблемы Северной Кореи

MIGnews.com.ua

Проблему Корейской народно-демократической республики нужно решить очень быстро. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп в Белом доме по итогам переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

По его словам, индийское правительство присоединилось в США и ввело санкции против Северной Кореи.

"Благодарен индийскому народу за их вклад в усилия по Афганистану, и за то, что они к нам присоединились и ввели новые санкции в отношении северокорейского режима", - сообщил глава американского государства.

Кроме этого Трамп указал на то, что нынешнее поведение Северной Кореи создает большие проблемы и трудности для мира. В связи с этим вопрос должен быть решен в кратчайшие сроки.

"Этим надо заниматься и, возможно, заниматься быстро", - подчеркнул президент.