В Москве стартует заседание суда о продлении ареста Сущенко

Во вторник, 27 июня, Лефортовский суд Москвы рассмотрит вопрос о продлении ареста незаконно арестованному в России украинскому журналисту Роману Сущенко.
Об этом сообщил его адвокат Марк Фейгин в Facebook.
Стоит отметить, что заседание назанчено на 9:45 по киевскому времени.
"27 июня Лефортовский районный суд рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей моему подзащитному, украинскому журналисту Роману Сущенко", – написал Фейгин.
Как сообщал MIGnews.com.ua, адвокат украинского журналиста Романа Сущенко, который был незаконно арестован в Москве в Российской Федерации, Марк Фейгин прогнозирует, что начало основного суда по делу его подзащитного начнется осенью, а до конца года его уже освободят.