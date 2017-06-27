В Москве стартует заседание суда о продлении ареста Сущенко

MIGnews.com.ua

Во вторник, 27 июня, Лефортовский суд Москвы рассмотрит вопрос о продлении ареста незаконно арестованному в России украинскому журналисту Роману Сущенко.

Об этом сообщил его адвокат Марк Фейгин в Facebook.

Стоит отметить, что заседание назанчено на 9:45 по киевскому времени.

"27 июня Лефортовский районный суд рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей моему подзащитному, украинскому журналисту Роману Сущенко", – написал Фейгин.