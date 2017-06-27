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В Москве стартует заседание суда о продлении ареста Сущенко
27.06.2017 09:08

В Москве стартует заседание суда о продлении ареста Сущенко

Во вторник, 27 июня, Лефортовский суд Москвы рассмотрит вопрос о продлении ареста незаконно арестованному в России украинскому журналисту Роману Сущенко.

Об этом сообщил его адвокат Марк Фейгин в Facebook.

Стоит отметить, что заседание назанчено на 9:45 по киевскому времени.

"27 июня Лефортовский районный суд рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей моему подзащитному, украинскому журналисту Роману Сущенко", – написал Фейгин.

Как сообщал MIGnews.com.ua, адвокат украинского журналиста Романа Сущенко, который был незаконно арестован в Москве в Российской Федерации, Марк Фейгин прогнозирует, что начало основного суда по делу его подзащитного начнется осенью, а до конца года его уже освободят.

Теги материала: Роман Сущенко, суд, Россия, мера пресечения, журналист, арест, Фейгин
Новости СМИ2
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