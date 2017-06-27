В МИД Германии назвали причины, почему конфликт на Донбассе завершится еще не скоро

MIGnews.com.ua

Режим прекращения огня на Донбассе нарушают обе стороны вооруженного противостояния. В связи с этим конфликт не возможно решить быстро. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Германии Зигмар Габриэль во время своего выступления на заседании Европейского совета по международным отношениям, пишет Корреспондент .

"Очень трудно найти выход после стольких лет. Конечно, мы пытаемся, но не похоже, что у нас будет (кратковременное разрешение – ред.) кризиса в регионе", - указал он.

По его словам, наблюдатели международной миссии ОБСЕ сразу не были оптимистично настроены по вопросу конфликта на Донбассе. Тем не менее, он подчеркнул, что всегда поддерживал переговоры в Нормандском формате – Украина, Франция. Германия, Россия.

"У меня нет хороших сообщений по этому вопросу", - добавил руководитель немецкого МИДа.