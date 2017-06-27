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В МИД Германии назвали причины, почему конфликт на Донбассе завершится еще не скоро
27.06.2017 08:57

В МИД Германии назвали причины, почему конфликт на Донбассе завершится еще не скоро

Режим прекращения огня на Донбассе нарушают обе стороны вооруженного противостояния. В связи с этим конфликт не возможно решить быстро. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Германии Зигмар Габриэль во время своего выступления на заседании Европейского совета по международным отношениям, пишет Корреспондент.

"Очень трудно найти выход после стольких лет. Конечно, мы пытаемся, но не похоже, что у нас будет (кратковременное разрешение – ред.) кризиса в регионе", - указал он.

По его словам, наблюдатели международной миссии ОБСЕ сразу не были оптимистично настроены по вопросу конфликта на Донбассе. Тем не менее, он подчеркнул, что всегда поддерживал переговоры в Нормандском формате – Украина, Франция. Германия, Россия.

"У меня нет хороших сообщений по этому вопросу", - добавил руководитель немецкого МИДа.

Как сообщал MIGnrews.com.ua ранее, по состоянию на 6:00 вторника, 27 июня, российско-террористические формирования 18 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в зоне антитеррористической операции на Донбассе.

Теги материала: Донбасс, вооруженные конфликт, ОБСЕ, Германия, Нормандская четверка
Новости СМИ2
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