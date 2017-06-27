Гольдарб рассказал, для чего Порошенко совершил последние международные поездки

Международными поездками, которые произошли накануне, президент Украины Петр Порошенко хочет сказать Западу, что не может справиться с управлением в стране.
Об этом заявил создатель "Публичного аудита" Максим Гольдарб в эфире телеканала NewsOne.
"Последние поездки президента отчасти сделаны им для того, чтобы сказать своим пока еще союзникам, что у него не все получается внутри собственной власти, у него не получается объявить мир, прекратить стрельбы", - отметил Гольдарб.
Как сообщал MIGnews.com.ua, ранее Гольдарб выразил мнение,что безвизовый режим - это хорошая новость, но в условиях нынешней экономики им сможет воспользоваться только небольшая часть украинцев. Помимо этого он считает, что либерализация визовых отношений с Европейским Союзом является единственным достижением Петра Порошенко за три года президентской деятельности.