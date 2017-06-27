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В САП не смогли найти доказательств причастности Манафорта к "амбарной книге" ПР
27.06.2017 08:43

В САП не смогли найти доказательств причастности Манафорта к "амбарной книге" ПР

Следователи полностью изучили так называемую амбарную книгу Партии регионов. Ими было установлено, что ни на одной из ее страниц не стоит подпись Пола Манафорта, который при бывшем президенте Викторе Януковиче занимал должность советника. С таким заявлением выступил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в эфире телеканала ZIK.

Он уточнил, что изначально расследованием этого дела занимались детективы Национального антикоррупционного бюро Украины.

Холодницкий отметил, что в ходе расследования правоохранители не смогли найти никаких доказательств причастности Манафорта к "амбарной книге" ПР.

"Но мы никаких доказательств причастности Манафорта не нашли. Я только констатирую факты. Относительно Манафорта доказательств нет", - указал руководитель САП.

По его словам, после завершения работы над ней, документ был направлен для детального изучения сотрудникам управления спецрасследований ГПУ, которым руководит Сергей Горбатюк.

"Мы считаем, что эти записи могут доказывать взаимосвязь тех лиц, которые проходят по этому делу. Поэтому именно так определена подследственность", - добавил Холодницкий.

Как сообщал MIGnrews.com.ua ранее, издание The Associated Press нашло подтверждение получения руководителем избирательного штаба президента США Дональда Трампа Полом Манафортом 1,2 миллиона долларов от Партии регионов.

Теги материала: Партия регионов, Антикоррупционная прокуратура, Назар Холодницкий, ГПУ
Новости СМИ2
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