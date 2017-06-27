Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Президента Бразилии официально обвинили в коррупции
27.06.2017 08:30

Президента Бразилии официально обвинили в коррупции

Против президента Бразилии Мишела Темера было выдвинуто официальное обвинение в коррупции. Об этом сообщает Globo

Отмечается, что генеральный прокурор страны Родриго Жанот обратился в Федеральный верховный суд с запросом о предъявлении обвинений в коррупции президенту. 

Жанот рассказал, что Темер обвиняется в "пассивной коррупции": с марта по апрель, воспользовавшись занимаемой должностью, Темер получил через экс-советника взятку в размере 152 тысяч долларов от Жоэсли Мендонсы Батисты, главы инвестиционной компании J&F Investimentos S. A.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Бразилии 22 мая прошли массовые акции протеста. Граждане требовали, чтобы президент Мишел Темер ушел в отставку. Также люди выступали за досрочные выборы. 

Президента Бразилии Мишел Темер был оправдан Высшим избирательным судом страны в деле о незаконном финансировании президентской кампании 2014 года. Решение прекратить судебное разбирательство против главы государства поддержало четыре судьи, однако еще трое выступили против.

Теги материала: Бразилия, коррупция, обвинение, взятка
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Трамп о связах Россией: Извиняйтесь, ведь доказательств нет
Важное
Трамп о связах Россией: Извиняйтесь, ведь доказательств нет
Адвокат Гужвы прокомментировал видеокомпромат ГПУ
Важное
Адвокат Гужвы прокомментировал видеокомпромат ГПУ
ГПУ обнародовала видео слежки за Гужвой
Важное
ГПУ обнародовала видео слежки за Гужвой  Видеорепортаж
Лозовой заявил, что генпрокурор занимается "открытым беспределом"
Важное
Лозовой заявил, что генпрокурор занимается "открытым беспределом"
Розенблат рассказал о $200 тыс., которые якобы передали его охраннику в виде взятки
Важное
Эксклюзив  Розенблат рассказал о $200 тыс., которые якобы передали его охраннику в виде взятки  Видеорепортаж
Расследованием дела Насирова занялись в Великобритании
Важное
Расследованием дела Насирова занялись в Великобритании

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Гольдарб рассказал, для чего Порошенко совершил последние международные поездки
Эксклюзив  Гольдарб рассказал, для чего Порошенко совершил последние международные поездки  Видеорепортаж
27.06.2017
Савченко уверена, что Порошенко не может убежать, как Янукович
Эксклюзив  Савченко уверена, что Порошенко не может убежать, как Янукович  Видеорепортаж
26.06.2017
Замредактора "Страны" рассказала про поцелуй в засос с генпрокурором
Эксклюзив  Замредактора "Страны" рассказала про поцелуй в засос с генпрокурором  Видеорепортаж
26.06.2017
Эксперт рассказал, о чем Порошенко будет договариваться с Макроном
Эксклюзив  Эксперт рассказал, о чем Порошенко будет договариваться с Макроном  Видеорепортаж
26.06.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Интересуетесь ли вы ходом суда над Януковичем:
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика