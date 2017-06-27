Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
НАТО обеспокоено наращиванием Россией военного потенциала по всем фронтам
27.06.2017 07:47

НАТО обеспокоено наращиванием Россией военного потенциала по всем фронтам

Российская Федерация наращивает военный потенциал по всем фронтам, в связи с этим НАТО должно держать ситуацию под контролем во избежание повторения Крыма и Донбасса.

Об этом заявил глава военного комитета Североатлантического альянса генерал Петр Павел, пишет Politico.

Он подчеркнул, что не смотря на то, что намерения России не всегда понятны, ее растущий военный потенциал нельзя отрицать. 

Кроме того, генерал обратил внимание на размещение в аннексированном Крыму и Калининграде межконтинентальных баллистических ракет.

"Мы воспринимаем даже потенциальную угрозу очень серьезно. Мы делаем все возможное, чтобы быть готовым противостоять, с точки зрения возможностей и скорости, любой потенциальной угрозе. Чтобы ситуация, похожая на ту, что мы знаем по Крыму, по восточной части Украины, не повторилась против любого союзника НАТО", - добавил Павел. 

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что странам нужно вести диалог с Россией, однако при этом должен быть рычаг в виде НАТО, который ее сдерживает

Пресс-секретарь президента РФ  Дмитрий Песков заявил, что Россия озабочена процессом расширения НАТО и предпринимает меры для обеспечения своей безопасности. По словам Пескова, в Украине "продолжается гражданская война", а в остальном решение о ее вступлении в НАТО "принимается в Брюсселе и в тех столицах, откуда осуществляется общее руководство процессами".

Теги материала: НАТО, Россия, Крым, Донбасс
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [30] всего оценили 3
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Москве стартует заседание суда о продлении ареста Сущенко
Важное
В Москве стартует заседание суда о продлении ареста Сущенко
В МИД Германии назвали причины, почему конфликт на Донбассе завершится еще не скоро
Важное
В МИД Германии назвали причины, почему конфликт на Донбассе завершится еще не скоро
В США закон о новых санкциях против России был принят с нарушениями
Важное
В США закон о новых санкциях против России был принят с нарушениями
Москва отзывает своего посла из Вашингтона
Важное
Москва отзывает своего посла из Вашингтона
Савченко уверена, что Порошенко не может убежать, как Янукович
Важное
Эксклюзив  Савченко уверена, что Порошенко не может убежать, как Янукович  Видеорепортаж
Трамп о связах Россией: Извиняйтесь, ведь доказательств нет
Важное
Трамп о связах Россией: Извиняйтесь, ведь доказательств нет

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Гольдарб рассказал, для чего Порошенко совершил последние международные поездки
Эксклюзив  Гольдарб рассказал, для чего Порошенко совершил последние международные поездки  Видеорепортаж
27.06.2017
Савченко уверена, что Порошенко не может убежать, как Янукович
Эксклюзив  Савченко уверена, что Порошенко не может убежать, как Янукович  Видеорепортаж
26.06.2017
Замредактора "Страны" рассказала про поцелуй в засос с генпрокурором
Эксклюзив  Замредактора "Страны" рассказала про поцелуй в засос с генпрокурором  Видеорепортаж
26.06.2017
Эксперт рассказал, о чем Порошенко будет договариваться с Макроном
Эксклюзив  Эксперт рассказал, о чем Порошенко будет договариваться с Макроном  Видеорепортаж
26.06.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Интересуетесь ли вы ходом суда над Януковичем:
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика