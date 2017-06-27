НАТО обеспокоено наращиванием Россией военного потенциала по всем фронтам

MIGnews.com.ua

Российская Федерация наращивает военный потенциал по всем фронтам, в связи с этим НАТО должно держать ситуацию под контролем во избежание повторения Крыма и Донбасса.

Об этом заявил глава военного комитета Североатлантического альянса генерал Петр Павел, пишет Politico.

Он подчеркнул, что не смотря на то, что намерения России не всегда понятны, ее растущий военный потенциал нельзя отрицать.

Кроме того, генерал обратил внимание на размещение в аннексированном Крыму и Калининграде межконтинентальных баллистических ракет.

"Мы воспринимаем даже потенциальную угрозу очень серьезно. Мы делаем все возможное, чтобы быть готовым противостоять, с точки зрения возможностей и скорости, любой потенциальной угрозе. Чтобы ситуация, похожая на ту, что мы знаем по Крыму, по восточной части Украины, не повторилась против любого союзника НАТО", - добавил Павел.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что странам нужно вести диалог с Россией, однако при этом должен быть рычаг в виде НАТО, который ее сдерживает .