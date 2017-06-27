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США проведут "крупнейшие" военные учения с Индией
27.06.2017 07:23

США проведут "крупнейшие" военные учения с Индией

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки заключил с Индией военный контракт на 366 миллионов долларов. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Госдеп США одобрил поставку Индии военно-транспортного самолета С-17 и четырех двигателей. Вооружение включает в себя систему сбрасывания средств радиоэлектронного подавления, систему предупреждения о ракетном нападении, а также радиоответчики.

В то же время президент США Дональд Трамп анонсировал проведение совместных учений США, Индии и Японии в Индийском океане в июле, передает пресс-службе Белого дома.

"Партнерство в области безопасности между США и Индией - невероятно важно. Наши страны были подвержены угрозам, связанные с терроризмом, и мы полны решимости уничтожить террористические организации и радикальную идеологию, которая ими движет", - подчеркнул Трамп.

В свою очередь глава правительства Индии отметил, что страны намерены укрепить военно-морское взаимодействие с США.

По его словам, Нью-Дели "высоко оценивает" укрепление своего оборонного потенциала "при помощи США".

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, на территории Южной Кореи прошли учения Соединенных Штатов Америки, в которых приняли участие стратегические бомбардировщики B-1B Lancer. Два бомбардировщика направили в воздушное пространство Южной Кореи с военной авиабазы на острове Гуам в Тихом океане, где была проведена совместная тренировка с южнокорейскими летчиками. Также в учениях участвовала палубная авиация американского авианосца USS Carl Vinson, который дислоцирован в Японском море.

Теги материала: США, Индия, военные учения, контракт, соглашение, Дональд Трамп, Госдепартамент США
Новости СМИ2
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