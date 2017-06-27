В США закон о новых санкциях против России был принят с нарушениями

Законопроект о введении новых санкций против Российской Федерации был принят Сенатом Соединенных Штатов Америки с процедурными нарушениями.
Об этом заявил пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Шон Спайсер в ходе брифинга, передает УНИАН.
"Принятый Сенатом новый законопроект не прошел установленную процедуру. Я имею ввиду, что закона на данный момент нет", - подчеркнул Спайсер.
При этом он отказался утверждать, поддержит ли Белый дом новые санкции и отметил, что сначала необходимо дождаться текст законопроекта.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Сенат Соединенных Штатов Америки поддержал законопроект по антироссийским санкциям, тем самым направив его на обсуждение в профильный комитет Палаты представителей Конгресса США.
Позже в Конгрессе США заявили, что законопроект о новых санкциях в отношении России и Ирана нарушает положения конституции Соединенных Штатов Америки.