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В США закон о новых санкциях против России был принят с нарушениями
27.06.2017 06:35

В США закон о новых санкциях против России был принят с нарушениями

Законопроект о введении новых санкций против Российской Федерации был принят Сенатом Соединенных Штатов Америки с процедурными нарушениями.

Об этом заявил пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Шон Спайсер в ходе брифинга, передает УНИАН.

"Принятый Сенатом новый законопроект не прошел установленную процедуру. Я имею ввиду, что закона на данный момент нет", - подчеркнул Спайсер.

При этом он отказался утверждать, поддержит ли Белый дом новые санкции и отметил, что сначала необходимо дождаться текст законопроекта.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Сенат Соединенных Штатов Америки поддержал законопроект по антироссийским санкциям, тем самым направив его на обсуждение в профильный комитет Палаты представителей Конгресса США. 

Позже в Конгрессе США заявили, что законопроект о новых санкциях в отношении России и Ирана нарушает положения конституции Соединенных Штатов Америки.

Теги материала: Белый дом, Россия, санкции, закон, Сенат США
Новости СМИ2
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