В США закон о новых санкциях против России был принят с нарушениями

MIGnews.com.ua

Законопроект о введении новых санкций против Российской Федерации был принят Сенатом Соединенных Штатов Америки с процедурными нарушениями.

Об этом заявил пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Шон Спайсер в ходе брифинга, передает УНИАН.



"Принятый Сенатом новый законопроект не прошел установленную процедуру. Я имею ввиду, что закона на данный момент нет", - подчеркнул Спайсер.

При этом он отказался утверждать, поддержит ли Белый дом новые санкции и отметил, что сначала необходимо дождаться текст законопроекта.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Сенат Соединенных Штатов Америки поддержал законопроект по антироссийским санкциям , тем самым направив его на обсуждение в профильный комитет Палаты представителей Конгресса США.