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Москва отзывает своего посла из Вашингтона
27.06.2017 06:21

Москва отзывает своего посла из Вашингтона

Власти России приняли решение отозвать посла в Вашингтоне Сергея Кисляка. Об этом сообщает BuzzFeed News.

Отмечается, что Российская Федерация намерена отозвать своего дипломата в связи с расследованиям Федерального бюро расследований США и Конгресса связей чиновников из окружения нынешнего президента Штатов Дональда Трампа с Кисляком во время избирательной кампании в 2016 году. 

Кисляк пробыл диппредставителем России в США почти 10 лет. 

Стоит отметить, что вопрос замены Кисляка на посту посла в Вашингтоне поднимался уже давно, однако Россия не спешила принимать окончательное решение.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал всех, кто обвинял его в связах с Россией, извиниться перед ним

Ранее сообщалось, что Трамп обращался с просьбой к двум высокопоставленным сотрудникам разведывательного ведомства отрицать любые свидетельства о связях его предвыборной кампании с Российской Федерацией

Теги материала: посол, Россия, США, Дональд Трамп
Новости СМИ2
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