Москва отзывает своего посла из Вашингтона

MIGnews.com.ua

Власти России приняли решение отозвать посла в Вашингтоне Сергея Кисляка. Об этом сообщает BuzzFeed News.

Отмечается, что Российская Федерация намерена отозвать своего дипломата в связи с расследованиям Федерального бюро расследований США и Конгресса связей чиновников из окружения нынешнего президента Штатов Дональда Трампа с Кисляком во время избирательной кампании в 2016 году.

Кисляк пробыл диппредставителем России в США почти 10 лет.

Стоит отметить, что вопрос замены Кисляка на посту посла в Вашингтоне поднимался уже давно, однако Россия не спешила принимать окончательное решение.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал всех, кто обвинял его в связах с Россией, извиниться перед ним .