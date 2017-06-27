Москва отзывает своего посла из Вашингтона

Власти России приняли решение отозвать посла в Вашингтоне Сергея Кисляка. Об этом сообщает BuzzFeed News.
Отмечается, что Российская Федерация намерена отозвать своего дипломата в связи с расследованиям Федерального бюро расследований США и Конгресса связей чиновников из окружения нынешнего президента Штатов Дональда Трампа с Кисляком во время избирательной кампании в 2016 году.
Кисляк пробыл диппредставителем России в США почти 10 лет.
Стоит отметить, что вопрос замены Кисляка на посту посла в Вашингтоне поднимался уже давно, однако Россия не спешила принимать окончательное решение.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал всех, кто обвинял его в связах с Россией, извиниться перед ним.
Ранее сообщалось, что Трамп обращался с просьбой к двум высокопоставленным сотрудникам разведывательного ведомства отрицать любые свидетельства о связях его предвыборной кампании с Российской Федерацией.