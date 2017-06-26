Савченко уверена, что Порошенко не может убежать, как Янукович

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Внефракционный народный депутат Надежда Савченко выразила мнение, что война в восточной части Украины завершится только после ухода Петра Порошенко с должности главы государства.

Об этом она заявила в эфире телеканала NewsOne .

"Война на Донбассе закончится, когда Порошенко перестанет быть президентом, и когда она станет невыгодна обеим главам государств (Украины и Российской Федерации, - ред.). Если хоть одному президенту из двух воюющих стран это (ведение войны, - ред.) не станет выгодно, уже можно будет побороть зло", - подчеркнула Савченко.

Парламентарий уверена, что Порошенко преследует свои интересы во время конфликта на Донбассе, так как конфликт на востоке страны дает ему право оставаться президентом и не идти на выборы: "Если оглашается война, то согласно Конституции нет выборов, что выгодно Порошенко".

Также депутат считает, что еще одна причина кроется в том, что благодаря противостоянию на Донбассе можно списывать все "беды" на российскую агрессию.

"Это выгодно, поскольку не надо делать реформы, а лишь говорить, что во всем виновата вражеская Россия", - заявила нардеп.

При этом Савченко убеждена, что граждане Украины не простят Порошенко такое поведение, ведь закончить войну было его главным предвыборным обещанием.

"За это он получит достойную "благодарность" от украинского народа. Я думаю, что его не только не переизберут, он даже не успеет сбежать так, как Виктор Янукович".