Инвесторам предложили приобрести "Киевпассервис"

MIGnews.com.ua

В понедельник, 26 июня, Фонд государственного имущества включил в перечень приватизации на 2017 год Киевское автотранспортное предприятие "Киевпассервис" и региональный объект по генерации тепловой энергии "Криворожская теплоцентраль".

Данную информацию обнародовал пресс-центр ведомства на странице в соцсети Facebook.

Согласно информации, на продажу выставлены все 100% акций обеих компаний.

"Фонд государственного имущества включил в Перечень объектов групп В, Г, Е, которые подлежат продаже в 2017 году, ПАО "Криворожская теплоцентраль" и ПАО "Киевпассервис", - говорится в сообщении ФГИУ.

Акции, подлежащие продаже, будут выставлены на конкурсы с открытым предложением цены.

"Условия продажи "Криворожской ТЭЦ" подлежат утверждению правительством", - сообщили в пресс-службе.

В Фонде обратились к инвесторам с призывом подавать свои предложения по приватизации.

В начале ноября 2015 года Министерство инфраструктуры передало на приватизацию в ФГИУ госпредприятие "Киевпассервис". В феврале 2016 года Фонд уволил гендиректора "Киевпассервиса" Александра Шульгу из-за грубого нарушения финансовой дисциплины. По результатам проверки, руководство предприятия во главе с Шульгой нанесло ущерб компании на общую сумму 471,5 тысяч гривен в результате принятия неправильных управленческих решений и нарушений при проведении капитальных инвестиций.