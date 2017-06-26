Суд огласил решение по делу Насирова

MIGnews.com.ua

В понедельник, 26 июня, Соломенский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде залога в 100 миллионов гривен отстраненному от должности главы Государственной фискальной службы Роману Насирову еще на два месяца, передает NewsOne .

Об этом сообщил прокурор Андрей Перов после завершения судебного заседания.

Прокурор уточнил, что Насиров продолжит находиться под домашним арестом и носить электронное устройство слежения.

"Ходатайство прокурора было удовлетворено в полном объеме. За Насировым сохраняются уже возложенные на него обязательства, а также внесенный за него залог", - отметил Перов.

Помимо этого сторона обвинения подчеркнула, что результаты судебно-экономической экспертизы ожидаются в течение недели.

"В случае невыполнения одного из обязательств, мы имеем право ходатайствовать, во-первых о взыскании залога перед судом, а во-вторых - об изменении меры пресечения на более суровую", - подытожил прокурор.