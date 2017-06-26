Суд огласил решение по делу Насирова

В понедельник, 26 июня, Соломенский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде залога в 100 миллионов гривен отстраненному от должности главы Государственной фискальной службы Роману Насирову еще на два месяца, передает NewsOne.
Об этом сообщил прокурор Андрей Перов после завершения судебного заседания.
Прокурор уточнил, что Насиров продолжит находиться под домашним арестом и носить электронное устройство слежения.
"Ходатайство прокурора было удовлетворено в полном объеме. За Насировым сохраняются уже возложенные на него обязательства, а также внесенный за него залог", - отметил Перов.
Помимо этого сторона обвинения подчеркнула, что результаты судебно-экономической экспертизы ожидаются в течение недели.
"В случае невыполнения одного из обязательств, мы имеем право ходатайствовать, во-первых о взыскании залога перед судом, а во-вторых - об изменении меры пресечения на более суровую", - подытожил прокурор.
Как сообщал MIGnews.com.ua, 26 июня, в 10.00 в Соломенском районном суде Киева началось рассмотрение ходатайства прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры о продлении меры пресечения бывшему главе Государственной фискальной службы Роману Насирову. После начала заседания судья заявил, что заседание будет проходить в закрытом режиме во время выступления адвокатов, когда те будут говорить о состоянии здоровья Насирова.