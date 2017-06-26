Президент Украины не поддержал мораторий на взыскание задолженности с "Черноморнефтегаза"

MIGnews.com.ua

В понедельник, 26 июня, президент Украины Петр Порошенко ветировал законопроект, который предусматривает запрет на взыскание задолженности с "Черноморнефтегаза". Данный документ размещен на сайте Верховной Рады Украины.

Законопроект №5370 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно стабилизации деятельности Государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз" в связи с временной оккупацией территории Украины", был сегодня направлен парламентом на подпись президенту Украины, однако на него было наложено вето и он был возвращен с предложениями президента.

Проект предусматривал установление моратория на взыскание задолженности с общества на срок до 1 января 2019 года. В это время все исполнительные производства должны были быть приостановлены также как и мероприятия принудительного исполнения решений по этому предприятию. Их должны были исполнять в рамках закона "Об исполнительном производстве".

Также планировалось, что снятию подлежат наложенные ранее аресты на движимое имущество общества.