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Трамп о связах Россией: Извиняйтесь, ведь доказательств нет
26.06.2017 19:59

Трамп о связах Россией: Извиняйтесь, ведь доказательств нет

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал всех, кто обвинял его в связах с Россией, извиниться перед ним.

Об этом глава американского государства написал в своем Twitter-аккаунте.

"Даже под лупой нельзя обнаружить никаких записей сговора людей из моего окружения с целью повлиять на выборы. Считаю, что мне должны принести извинения", - отметил американский лидер.

Напомним, что накануне средства массовой информации стали сообщать о связах Дональда Трампа с Россией, которые имели место во время его предвыборной кампании.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обращался с просьбой к двум высокопоставленным сотрудникам разведывательного ведомства отрицать любые свидетельства о связях его предвыборной кампании с Российской Федерацией

Теги материала: Дональд Трамп, США, Россия, обвинения, связи, извинения
Новости СМИ2
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