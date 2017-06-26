Трамп о связах Россией: Извиняйтесь, ведь доказательств нет

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал всех, кто обвинял его в связах с Россией, извиниться перед ним.
Об этом глава американского государства написал в своем Twitter-аккаунте.
"Даже под лупой нельзя обнаружить никаких записей сговора людей из моего окружения с целью повлиять на выборы. Считаю, что мне должны принести извинения", - отметил американский лидер.
Напомним, что накануне средства массовой информации стали сообщать о связах Дональда Трампа с Россией, которые имели место во время его предвыборной кампании.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обращался с просьбой к двум высокопоставленным сотрудникам разведывательного ведомства отрицать любые свидетельства о связях его предвыборной кампании с Российской Федерацией.