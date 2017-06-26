Замредактора "Страны" рассказала про поцелуй в засос с генпрокурором

MIGnews.com.ua

В понедельник, 26 июня, заместитель главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Светлана Крюкова рассказала историю, откуда она взяла средства для внесения залога за Игоря Гужву.

Об этом она заявила в эфире телеканала NewsOne .

Со слов Крюковой, необходимую сумму она могла бы получить от Генерального прокурора Украины Юрия Луценко, обвинив его в домогательстве.

"Рассказываю вам очень интересную историю. Она касается вымогательства. Однажды мы с Юрием Луценко, это было на днях, пересеклись на одном эфире. Я полезла целоваться к нему взасос, а после этого обвинила его в том, что он занимается насилием и напал на меня. За это попросила у него деньги. Он дал. Это собственно и оказалась та сумма залога, которую я внесла за Игоря Гужву. Согласитесь, это несколько похоже на ту историю, которую предъявляет следствие по отношению к главному редактору интернет издания "Страна.ua", - сообщила заместитель главреда издания.