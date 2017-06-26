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Замредактора "Страны" рассказала про поцелуй в засос с генпрокурором
26.06.2017 19:29

Эксклюзив  Замредактора "Страны" рассказала про поцелуй в засос с генпрокурором  Видеорепортаж

В понедельник, 26 июня, заместитель главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Светлана Крюкова рассказала историю, откуда она взяла средства для внесения залога за Игоря Гужву.

Об этом она заявила в эфире телеканала NewsOne.

Со слов Крюковой, необходимую сумму она могла бы получить от Генерального прокурора Украины Юрия Луценко, обвинив его в домогательстве.

"Рассказываю вам очень интересную историю. Она касается вымогательства. Однажды мы с Юрием Луценко, это было на днях, пересеклись на одном эфире. Я полезла целоваться к нему взасос, а после этого обвинила его в том, что он занимается насилием и напал на меня. За это попросила у него деньги. Он дал. Это собственно и оказалась та сумма залога, которую я внесла за Игоря Гужву. Согласитесь, это несколько похоже на ту историю, которую предъявляет следствие по отношению к главному редактору интернет издания "Страна.ua", - сообщила заместитель главреда издания.

Как сообщал MIGnews.com.ua, ранее 26 июня, установленный Шевченковским судом города Киева залог за главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужву в размере 544 тысяч гривен, внесла его заместитель Светлана Крюкова.

Теги материала: страна, Гужва, залог, Юрий Луценко, Генпрокуров, видео
Новости СМИ2
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