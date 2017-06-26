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Пресс-секретарь Путина прокомментировал блокировку Telegram
26.06.2017 17:56

Пресс-секретарь Путина прокомментировал блокировку Telegram

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков уклонился от ответа касательно того, не является ли требование Роскомнадзора предоставить сведения о пользователях Telegram нарушением Конституции, передают РИА Новости.

Также Песков отметил, что в случае блокировки Telegram пресс-служба перейдет на другой мессенджер.

"Вы знаете, что глава Роскомнадзора Жаров этим занимается, и этот вопрос, собственно, соблюдения тех норм, которые приписываются действующим нашим законодательством. Если в результате сервисы вот этого мессенджера будут недоступны, то перейдем на другой, посмотрим, который будет удобнее. В данном случае здесь есть и конкуренция, то есть - есть выбор", - сказал пресс-секретарь президента Владимира Путина.

На вопрос, согласен ли Песков с высказыванием создателя Telegram Павла Дурова, что требование Роскомнадзора нарушает 23 статью Конституции о тайне переписки, пресс-секретарь ответил: "Это не наш вопрос".

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров призвал команду Telegram и лично создателя мессенджера Павла Дурова исполнить законодательство и предоставить ведомству сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации. При этом Жаров отметил, что времени для выполнения требований ведомства остается немного. Если компания будет и дальше игнорировать требования, мессенджер заблокируют.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Федеральное собрание Германии приняло законопроект, позволяющий спецслужбам использовать программы для слежения за онлайн-перепиской в мессенджерах типа Skype или WhatsApp.

Теги материала: Дмитрий Песков, Дуров, спецслужбы, Владимир Путин, блокировка
Новости СМИ2
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