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Садовой: Мусор из Львова принимают восемь городов области
26.06.2017 17:43

Садовой: Мусор из Львова принимают восемь городов области

Львовский городской голова Андрей Садовой сообщил, что в настоящее время восемь городов Львовской области принимают отходы из Львова, пишет Интерфакс-Украина.

"Восемь городов включились в работу, работаем с другими городами", - отметил Садовой.

При этом мэр Львова подчеркнул, что полигоны Львовской области не могут справиться со всем мусором.

"Необходима поддержка других полигонов по Украине или же нужно устанавливать в области перегрузочную станцию, куда можно было бы быстро вывозить отходы из Львова и потом плавно вывозить по полигонам Украины", - заявил Садовой.

По его словам, сейчас решается вопрос о приеме львовского мусора другими областями в Западной Украине.

"Блокада, в которой мы живем более года, начинает трещать. Но сказать, что ее сняли, я пока не могу",- отметил Садовой и рассказал, что ежедневно из города вывозят около 640-680 тонн отходов.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, по состоянию на утро воскресенья, 25 июня, из Львова было вывезено 680 тонн мусора. Однако накопленный мусор остается еще на 36% городских площадок. Общее количество еще не вывезенного мусора составляет 10 тысяч 730 тонн.

Теги материала: Львов, мусор, Садовой
Новости СМИ2
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