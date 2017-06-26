Садовой: Мусор из Львова принимают восемь городов области

MIGnews.com.ua

Львовский городской голова Андрей Садовой сообщил, что в настоящее время восемь городов Львовской области принимают отходы из Львова, пишет Интерфакс-Украина.

"Восемь городов включились в работу, работаем с другими городами", - отметил Садовой.

При этом мэр Львова подчеркнул, что полигоны Львовской области не могут справиться со всем мусором.

"Необходима поддержка других полигонов по Украине или же нужно устанавливать в области перегрузочную станцию, куда можно было бы быстро вывозить отходы из Львова и потом плавно вывозить по полигонам Украины", - заявил Садовой.

По его словам, сейчас решается вопрос о приеме львовского мусора другими областями в Западной Украине.

"Блокада, в которой мы живем более года, начинает трещать. Но сказать, что ее сняли, я пока не могу",- отметил Садовой и рассказал, что ежедневно из города вывозят около 640-680 тонн отходов.