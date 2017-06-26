Садовой: Мусор из Львова принимают восемь городов области

Львовский городской голова Андрей Садовой сообщил, что в настоящее время восемь городов Львовской области принимают отходы из Львова, пишет Интерфакс-Украина.
"Восемь городов включились в работу, работаем с другими городами", - отметил Садовой.
При этом мэр Львова подчеркнул, что полигоны Львовской области не могут справиться со всем мусором.
"Необходима поддержка других полигонов по Украине или же нужно устанавливать в области перегрузочную станцию, куда можно было бы быстро вывозить отходы из Львова и потом плавно вывозить по полигонам Украины", - заявил Садовой.
По его словам, сейчас решается вопрос о приеме львовского мусора другими областями в Западной Украине.
"Блокада, в которой мы живем более года, начинает трещать. Но сказать, что ее сняли, я пока не могу",- отметил Садовой и рассказал, что ежедневно из города вывозят около 640-680 тонн отходов.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, по состоянию на утро воскресенья, 25 июня, из Львова было вывезено 680 тонн мусора. Однако накопленный мусор остается еще на 36% городских площадок. Общее количество еще не вывезенного мусора составляет 10 тысяч 730 тонн.