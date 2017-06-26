Председатель Сената Франции поддержал санкции против России

MIGnews.com.ua

В понедельник, 26 июня, во время визита во Францию президент Украины Петр Порошенко провел встречу с председателем Сената Жераром Ларше, в ходе которой обсуждался вопрос об укреплении двустороннего межпарламентского сотрудничества, передает пресс-служба главы украинского государства.

"Отдельное внимание было уделено ситуации на Донбассе в результате российской агрессии. Петр Порошенко проинформировал собеседника о системных нарушениях минских договоренностей со стороны Российской Федерации и подчеркнул необходимость соблюдения санкционного режима против Кремля. Председатель Сената выразил поддержку продолжения санкций против России", - говорится в сообщении пресс-центра.

Глава государства пригласил французских сенаторов посетить в ближайшее время Украину и ознакомиться с ситуацией, сложившейся на Донбассе.

"В то же время глава государства подчеркнул недопустимость несанкционированных поездок французских депутатов местного уровня на территорию оккупированного Донбасса и в Крым", - говорится в информации.

Помимо этого Порошенко пригласил Жерара Ларше посетить Украину с визитом в удобное время.