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Председатель Сената Франции поддержал санкции против России
26.06.2017 17:27

Председатель Сената Франции поддержал санкции против России

В понедельник, 26 июня, во время визита во Францию президент Украины Петр Порошенко провел встречу с председателем Сената Жераром Ларше, в ходе которой обсуждался вопрос об укреплении двустороннего межпарламентского сотрудничества, передает пресс-служба главы украинского государства.

"Отдельное внимание было уделено ситуации на Донбассе в результате российской агрессии. Петр Порошенко проинформировал собеседника о системных нарушениях минских договоренностей со стороны Российской Федерации и подчеркнул необходимость соблюдения санкционного режима против Кремля. Председатель Сената выразил поддержку продолжения санкций против России", - говорится в сообщении пресс-центра.  

Глава государства пригласил французских сенаторов посетить в ближайшее время Украину и ознакомиться с ситуацией, сложившейся на Донбассе.

"В то же время глава государства подчеркнул недопустимость несанкционированных поездок французских депутатов местного уровня на территорию оккупированного Донбасса и в Крым", - говорится в информации.

Помимо этого Порошенко пригласил Жерара Ларше посетить Украину с визитом в удобное время.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Президент Украины Петр Порошенко обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном перспективы освобождения пленных, которые находятся у представителей незаконных вооруженных формирований на Донбассе и в России.

Теги материала: Россия, Санкции, Франция, Сенат, Донбасс, Петр Порошенко
Новости СМИ2
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