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Посла Украины в Беларуси вызвали на ковер за высказывания о военных учениях "Славянское братство"
26.06.2017 16:43

Посла Украины в Беларуси вызвали на ковер за высказывания о военных учениях "Славянское братство"

Министерство иностранных дел Республики Беларусь требуют объяснений от украинского посла Игоря Кизима в связи с его высказываниями об учениях "Славянское братство - 2017", передает пресс-центр МИД Беларуси.

"26 июня 2017 года в МИД Беларуси в связи с тенденциозными высказываниями в СМИ в отношении учения "Славянское братство - 2017" был вызван посол Украины в Республике Беларусь", - говорится в сообщении.

В МИД отметили, что украинскому послу "было указано на то, что сделанные им заявления не отвечают высокому уровню дружественных отношений" между странами, являются некорректными и содержат необоснованные обвинения в несоблюдении мер доверия и безопасности в регионе ОБСЕ.

Также дипломатическое ведомство акцентирует на том, что "учение "Славянское братство - 2017" было проведено в полном соответствии с нормами международного права и обязательствами Белоруссии в рамках ОБСЕ".

"При этом приглашение военных атташе,  том числе Украины, на данное учение являлось исключительно жестом доброй воли с белорусской стороны, что свидетельствовало о высокой транспарентности мероприятия", - отмечается в заявлении.

Немногим ранее посол Украины в Беларуси заявил, что приглашенным на военное учение Беларуси, России и Сербии "Славянское братство - 2017" военным атташе "устроили показательный фарс, а сами учения прошли в другом месте, куда не пригласили ни одного наблюдателя".

Учение "Славянское братство - 2017" прошло в начале июня на Брестском полигоне. В учении приняли участие около одной тысячи военнослужащих и задействовано более 150 единиц техники.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Киев и Минск вошли в рейтинг самых дешевых городов мира для иностранных граждан. Киев занял в этом рейтинге 163-е место, то есть 46-е место с конца, что говорит о том, что Киев стал одним из наиболее дешевых городов мира.

Теги материала: Беларусь, МИД, посол, военные учения
Новости СМИ2
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