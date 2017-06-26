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Порошенко предложил французским инвесторам помочь Украине с мусором
26.06.2017 15:38

Порошенко предложил французским инвесторам помочь Украине с мусором

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном предложил местным инвесторам вкладывать деньги в Украину, пишет Укринформ.

"Мы провели обстоятельные переговоры по повестке дня наших двусторонних отношений, мы договорились о том, чтобы ускорить проведение двусторонней экономической межправительственной комиссии, мы договорились о конкретных направлениях сотрудничества - сотрудничества в энергетической сфере, в том числе я поднял вопрос активизации работы по привлечению французских инвесторов в отрасль переработки мусора", - заявил украинский лидер.

Он также рассказал, что во время встречи говорили о сотрудничестве в сельскохозяйственной сфере и в сфере солнечной энергетики. При этом президент подчеркнул, что сегодня он намерен встретиться с французскими инвесторами.

Как сообщал MIGnews.com.ua, городской глава Львова Андрей Садовой заявил, что строительство мусороперерабатывающего завода во Львовской области начнется уже в этом году.

Теги материала: Петр Порошенко, Франция, инвесторы, Эммануэль Макрон, мусор
Новости СМИ2
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