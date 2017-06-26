Порошенко предложил французским инвесторам помочь Украине с мусором

MIGnews.com.ua

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном предложил местным инвесторам вкладывать деньги в Украину, пишет Укринформ.

"Мы провели обстоятельные переговоры по повестке дня наших двусторонних отношений, мы договорились о том, чтобы ускорить проведение двусторонней экономической межправительственной комиссии, мы договорились о конкретных направлениях сотрудничества - сотрудничества в энергетической сфере, в том числе я поднял вопрос активизации работы по привлечению французских инвесторов в отрасль переработки мусора", - заявил украинский лидер.

Он также рассказал, что во время встречи говорили о сотрудничестве в сельскохозяйственной сфере и в сфере солнечной энергетики. При этом президент подчеркнул, что сегодня он намерен встретиться с французскими инвесторами.