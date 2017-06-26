Порошенко обсудил с Макроном вопрос освобождения украинских пленных

MIGnews.com.ua

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсуждалась тема освобождения пленных, которые находятся у представителей незаконных вооруженных формирований на Донбассе и в России, пишет Интерфакс-Украина.

"128 украинских заложников находится на оккупированной территории, более 40 - в российских тюрьмах. И мы будем ждать, что в результате оживления консультаций в "нормандском" формате мы добьемся существенного прогресса в этой очень чувствительной сфере", - отметил украинский лидер во время совместной с Макроном пресс-конференции.