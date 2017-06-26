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Порошенко заявил о готовности Киева выполнять "Минск", но поставил свои условия
26.06.2017 15:00

Порошенко заявил о готовности Киева выполнять "Минск", но поставил свои условия

Президент Петр Порошенко заявил о готовности Украины неуклонно выполнять все условия, прописанные в Минских соглашениях. Об этом глава государства заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном после переговоров.

Однако Порошенко поставил свои условия. В частности, президент отметил необходимость выполнения разведения сил на Донбассе. Кроме этого наблюдатели международной миссии ОБСЕ должны получить доступ ко всем участкам в зоне проведения АТО.  

"Украина готова неуклонно выполнять все пункты Минских соглашений, и позиции по разведению сил мы также готовы выполнять при условии, что будет обеспечено присутствие ОБСЕ 24 часа в сутки и 7 дней в неделю на точках разведения", - указал президент.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, украинский лидер заявил, что проекты решений "нормандского формата", которые могут получить название "формула Макрона", могут стать планом деоккупации Донбасса.

Теги материала: Петр Порошенко, Донбасс, минские соглашения, выполнение
Новости СМИ2
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