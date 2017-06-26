Порошенко заявил о готовности Киева выполнять "Минск", но поставил свои условия

MIGnews.com.ua

Президент Петр Порошенко заявил о готовности Украины неуклонно выполнять все условия, прописанные в Минских соглашениях. Об этом глава государства заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном после переговоров.

Однако Порошенко поставил свои условия. В частности, президент отметил необходимость выполнения разведения сил на Донбассе. Кроме этого наблюдатели международной миссии ОБСЕ должны получить доступ ко всем участкам в зоне проведения АТО.

"Украина готова неуклонно выполнять все пункты Минских соглашений, и позиции по разведению сил мы также готовы выполнять при условии, что будет обеспечено присутствие ОБСЕ 24 часа в сутки и 7 дней в неделю на точках разведения", - указал президент.