Порошенко: Макрон предложил формулу решения конфликта на Донбассе

Проекты решений "нормандского формата", которые могут получить название "формула Макрона", могут стать планом деоккупации Донбасса. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на совместной с Эммануэлем Макроном пресс-конференции в рамках рабочего визита во Францию, трансляцию которой вел телеканал NewsOne.
"Мне очень нравится подход господина президента, ориентированный на результат, конкретный, практический и без лишних разговоров. Наши договоренности, что мы положим на бумагу проекты возможных решений "нормандского формата", возможно, они будут называться "формула Макрона", но мы сможем предъявить обществу план достижения мира и деоккупации востока Украины", - сказал Порошенко.
В свою очередь, Макрон отметил: "Мы ожидаем результата. Решение, которое я предложил президенту Порошенко, всем сторонам "нормандского формата" и, собственно, я уже это сделал президенту Путину: я бы хотел, чтобы сначала были на бумаге изложены предварительные условия, которые нужно выполнить, усилия, которые должны осуществить стороны".
По словам президента Франции, речь идет об отводе военных сил и оружия, допуске международных наблюдателей ко всем точкам и освобождении заложников.
Макрон отметил, что нужно отойти от позиции сокрытия реальной ситуации и начать объективно оценивать ситуацию. "Нам нужно иметь объективную картину. Когда все главы государств согласятся с этой объективной картиной, благодаря работе наших совместных команд мы сможем подготовить базу, на которой мы сможем встретиться, имея все исходные данные", - сказал он, добавив, что в такой ситуации будет движение вперед.
Президент Франции указал, что конфликт на Донбассе длится долго и нужно коллективно принять решение, которое приведет к положительному результату. "Я более детально и уже в окончательном изложении должен доработать этот документ, и мне кажется, что канцлер Меркель (я буду обсуждать с ней этот вопрос) согласится с этим методом", - выразил надежду Макрон.
Как сообщал MIGnews.com.ua, также президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности к встрече "нормандской четверки".