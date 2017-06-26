Макрон: Все прекрасно знают об агрессии России на востоке Украины

Россия является агрессором на востоке Украины и это общеизвестный факт. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон на совместной с президентом Украины Петром Порошенко пресс-конференции.
"Агрессия исходит от России, то есть агрессором является не Украина. Также мы признаем, что аннексия Крыма является незаконной, значит, мы все знаем, кто развязал войну и кто создал эту ситуацию и в какой ситуации мы находимся", - цитирует французского лидера Интерфакс-Украина.
В свою очередь президент Украины Петр порошенко рассказал, что как раз вчера украинские военные задержали в зоне конфликта граждан РФ. При этом глава украинского государства продемонстрировал отобранные у этих людей документы и отметил, что теперь России будет сложнее утверждать, что на Донбассе нет регулярных войск РФ.
Как сообщал MIGnews.com.ua, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности к встрече "нормандской четверки".