Макрон: Все прекрасно знают об агрессии России на востоке Украины

MIGnews.com.ua

Россия является агрессором на востоке Украины и это общеизвестный факт. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон на совместной с президентом Украины Петром Порошенко пресс-конференции.

"Агрессия исходит от России, то есть агрессором является не Украина. Также мы признаем, что аннексия Крыма является незаконной, значит, мы все знаем, кто развязал войну и кто создал эту ситуацию и в какой ситуации мы находимся", - цитирует французского лидера Интерфакс-Украина.

В свою очередь президент Украины Петр порошенко рассказал, что как раз вчера украинские военные задержали в зоне конфликта граждан РФ. При этом глава украинского государства продемонстрировал отобранные у этих людей документы и отметил, что теперь России будет сложнее утверждать, что на Донбассе нет регулярных войск РФ.