Макрон заявил о готовности к встрече в "нормандском формате"

MIGnews.com.ua

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности к встрече "нормандской четверки", пишет Интерфакс-Украина.

Французский лидер, во время совместной с президентом Украины Петром Порошенко пресс-конференции, заявил, что в рамках этой встречи необходимо наработать новые предпосылки для урегулирования ситуации на Донбассе.

"Я хотел бы отметить, что Франция готова продолжить усилия в "нормандском формате" и мы готовы провести новую дискуссию в рамках этого формата, - заявил Макрон. - Мы настроены продолжить минский процесс…Мы поддерживаем идею возможности активного сотрудничества именно в "нормандском формате" с привлечением ОБСЕ. Это то, что я предлагал всем сторонам".

"В ближайшие дни и недели мы будем стараться серьезно работать над развитием Минских соглашений с госпожой канцлером Германии Ангелой Меркель", - констатировал Макрон.