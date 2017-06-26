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Дело Насирова: суд ограничил доступ журналистов на заседания
26.06.2017 14:19

Дело Насирова: суд ограничил доступ журналистов на заседания

В понедельник, 26 июня, Соломенский районный суд города Киева принял решение перевести рассмотрение дела отстраненного от выполнения своих обязанностей главы Государственной фискальной службы Романа Насирова в закрытый режим. Таким образом, председательствующий судья Тарас Оксюта удовлетворил ходатайство защитников подсудимого, пишет Украинская правда.

Судья принял решение сделать заседание закрытым во время выступления адвокатов, когда те будут говорить о состоянии здоровья Насирова, и их слова будут содержать медицинскую тайну.

"Будут исследоваться документы, содержащие медицинскую тайну нашего подзащитного. Такие сведения могут быть объявлены только с разрешения нашего подзащитного, такого разрешения нет", - сказал Оксюта.

Однако государственное обвинение выступило против такой инициативы. Прокурор Андрей Перов отметил, что защита Насирова может и не обнародовать в зале суда диагноз подзащитного, а предоставить все необходимые документы для ознакомления судьям, которые рассмотрят их в совещательной комнате.

 Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в понедельник, 26 июня, в 10:00 в Соломенском районном суде Киева началось рассмотрение ходатайства прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры о продлении меры пресечения бывшему главе Государственной фискальной службы Роману Насирову.

Теги материала: Насиров, суд, журналисты, ограничение, заседание
Новости СМИ2
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