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Прокурор: Украина не будет обращаться к РФ за помощью в деле Януковича
26.06.2017 13:53

Прокурор: Украина не будет обращаться к РФ за помощью в деле Януковича

Прокурор Руслан Кравченко сообщил о решении властей не обращаться к России с просьбой посодействовать в дистанционном участии бывшего президента Украины Виктора Януковича в судебном заседании в госизмене, пишет Укринформ.

"Суд принял решение, что нельзя направлять международный запрос о международной правовой помощи той стране, которая ведет агрессивную войну против нашего государства", - рассказал прокурор.

Вместе с тем он отметил, что Януковича обвиняют в пособничестве РФ в осуществлении агрессивной войны в отношении Украины.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в понедельник, 26 июня, Оболонский районный суд Киева в ходе заседания перенес рассмотрение дела о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича на 10:00 четверга, 29 июня.

Теги материала: Виктор Янукович, госизмена, суд, прокурор, Россия, Украина
Новости СМИ2
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