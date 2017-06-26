Прокурор: Украина не будет обращаться к РФ за помощью в деле Януковича

MIGnews.com.ua

Прокурор Руслан Кравченко сообщил о решении властей не обращаться к России с просьбой посодействовать в дистанционном участии бывшего президента Украины Виктора Януковича в судебном заседании в госизмене, пишет Укринформ .

"Суд принял решение, что нельзя направлять международный запрос о международной правовой помощи той стране, которая ведет агрессивную войну против нашего государства", - рассказал прокурор.

Вместе с тем он отметил, что Януковича обвиняют в пособничестве РФ в осуществлении агрессивной войны в отношении Украины.