Прокурор: Украина не будет обращаться к РФ за помощью в деле Януковича

Прокурор Руслан Кравченко сообщил о решении властей не обращаться к России с просьбой посодействовать в дистанционном участии бывшего президента Украины Виктора Януковича в судебном заседании в госизмене, пишет Укринформ.
"Суд принял решение, что нельзя направлять международный запрос о международной правовой помощи той стране, которая ведет агрессивную войну против нашего государства", - рассказал прокурор.
Вместе с тем он отметил, что Януковича обвиняют в пособничестве РФ в осуществлении агрессивной войны в отношении Украины.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в понедельник, 26 июня, Оболонский районный суд Киева в ходе заседания перенес рассмотрение дела о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича на 10:00 четверга, 29 июня.