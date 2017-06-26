Эксперт рассказал, о чем Порошенко будет договариваться с Макроном

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Эксперт-международник Андрей Бузаров считает, что если президентам Украины и Франции Петру Порошенко и Эммануэлю Макрону удастся согласовать повестку дня, то в дальнейшем можно будет ожидать встречи в "нормандском формате". Об этом он расссказал в эфире телеканала NewsOne .

По мнению эксперта, в рамках встречи Порошенко и Макрон обговорят создание очередной "дорожной карты", а также попытки каким-то образом повлиять на Москву для выполнения Минских соглашений.

Также в повестке дня будущее "нормандского формата" и о то, как появление французского лидера может повлиять на процесс переговоров в формате "нормандской четверки".

"Будущее "нормандского формата" будет таким же, как и прошлое - неэффективное, безрезультативное и без каких-то четких итогов. Скорее всего "нормандский формат" будет существовать. Думаю, что Макрону удастся собрать стран-участниц, но пока неизвестно, когда это будет. Но готова ли Россия к встрече в таком формате - в этом я сомневаюсь", - заявил эксперт.

Бузаров утверждает, что сегодня Макрон старается держать нейтральную позицию и балансировать между Российской Федерацией и Украиной и пытается найти точки соприкосновения.

"Но удастся ли ему найти эти точки соприкосновения - у меня вызывает глубокие сомнения, я думаю, что нет, поскольку главным верхом в "нормандском формате" остается Россия", - констатировал эксперт.