Хакеры взломали правительственные сайты США и оставили угрозы в адрес Трампа

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 24 июня, правительственный сайты в американском штате Огайо попали под хакерскую атаку. В результате этого они были взломаны и на них размещены сообщения с призывом поддерживать деятельность террористической группировки "Исламское государство", пишет Associated Press .

В офисе губернатора штата от Республиканской партии Джона Кейси подтвердили факт взлома сайтов. Также уточнили, что хакерами был взломан веб-ресурс самого губернатора, его жены и ряд сайтов департаментов.

Хакеры оставили несколько сообщений. В частности, в одном из них говорится, что "Трамп и все ваши люди будут привлечены к ответственности за каждую каплю крови, пролитую в мусульманских странах". А в другом - хакеры просто признаются в любви боевикам ИГИЛ - "Я люблю Исламское государство".