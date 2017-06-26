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Хакеры взломали правительственные сайты США и оставили угрозы в адрес Трампа
26.06.2017 09:52

Хакеры взломали правительственные сайты США и оставили угрозы в адрес Трампа

В воскресенье, 24 июня, правительственный сайты в американском штате Огайо попали под хакерскую атаку. В результате этого они были взломаны и на них размещены сообщения с призывом поддерживать деятельность террористической группировки "Исламское государство", пишет  Associated Press.

В офисе губернатора штата от Республиканской партии Джона Кейси подтвердили факт взлома сайтов. Также уточнили, что хакерами был взломан веб-ресурс самого губернатора, его жены и ряд сайтов департаментов.

Хакеры оставили несколько сообщений. В частности, в одном из них говорится, что "Трамп и все ваши люди будут привлечены к ответственности за каждую каплю крови, пролитую в мусульманских странах". А в другом - хакеры просто признаются в любви боевикам ИГИЛ - "Я люблю Исламское государство".

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, правительство Ирана арестовала как минимум 50 человек, которые подозреваются в связях с боевыми группами. 

Теги материала: США, сайт, хакер, ИГИЛ, Дональд Трамп
Новости СМИ2
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