Египет передал два острова в Красном море Саудовской Аравии

MIGnews.com.ua

Несмотря на общественную критику президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси утвердил соглашение о передаче двух необитаемых островов в Красном море Саудовской Аравии, передает УНН.

Стоит отметить, что президент Египта видит в Саудовской Аравии основного союзника. Однако в 2016 году заявления о возможной передаче островов стало причиной уличных протестов в Египте.

При этом парламент Египта на прошлой неделе проголосовал за соглашение, которое передает власть над островами Тиран и Санафир Саудовской Аравии.