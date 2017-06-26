Египет передал два острова в Красном море Саудовской Аравии

Несмотря на общественную критику президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси утвердил соглашение о передаче двух необитаемых островов в Красном море Саудовской Аравии, передает УНН.
Стоит отметить, что президент Египта видит в Саудовской Аравии основного союзника. Однако в 2016 году заявления о возможной передаче островов стало причиной уличных протестов в Египте.
При этом парламент Египта на прошлой неделе проголосовал за соглашение, которое передает власть над островами Тиран и Санафир Саудовской Аравии.
Как сообщал MIGnews.com.ua, президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси Египта приговорил к двум годам заключения 51 человека за протесты против решения египетского правительства отдать Саудовской Аравии два острова в Красном море. Задержанных обвинили в провоцировании беспорядков, перекрытии дорог и нарушении закона о демонстрации.