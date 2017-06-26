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Дело Януковича: Оболонский суд проведет первое заседание по сути
26.06.2017 09:31

Дело Януковича: Оболонский суд проведет первое заседание по сути

В понедельник, 26 июня, Оболонский районный суд города Киева приступит к рассмотрению по сути дела о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича. Начало рассмотрения назначено на 10:00. Об этом сообщил председательствующий судья Владислав Девятко.

По его словам, во время подготовительных заседаний не было установлено причин для возвращения обвинительного акта. В связи с этим суд приступит к рассмотрению дела по сути.

"Оснований для возвращения обвинительного акта не установлено. Назначено судебное разбирательство этого уголовного производства в открытом судебном заседании в помещении Оболонского райсуда по существу на 26 июня 2017 года на 10:000", - указал он.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в четверг, 22 июня, Оболонский районный суд Киева вызывает бывшего президента Виктора Януковича на 10 ближайших заседаний суда по делу о государственной измене.

Теги материала: Виктор Янукович, суд, дело, госизмена
Новости СМИ2
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