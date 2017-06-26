Дело Януковича: Оболонский суд проведет первое заседание по сути

MIGnews.com.ua

В понедельник, 26 июня, Оболонский районный суд города Киева приступит к рассмотрению по сути дела о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича. Начало рассмотрения назначено на 10:00. Об этом сообщил председательствующий судья Владислав Девятко.

По его словам, во время подготовительных заседаний не было установлено причин для возвращения обвинительного акта. В связи с этим суд приступит к рассмотрению дела по сути.

"Оснований для возвращения обвинительного акта не установлено. Назначено судебное разбирательство этого уголовного производства в открытом судебном заседании в помещении Оболонского райсуда по существу на 26 июня 2017 года на 10:000", - указал он.