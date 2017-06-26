Порошенко рассказал, как РФ пытается отомстить Украине за решение Стокгольма

MIGnews.com.ua

Строительство Российской Федерацией газопровода "Северный поток-2", который будет идти в Германию в обход Украины через Балтийское море, является местью за решение Стокгольмского арбитражного суда по газовому делу. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью украинским телеканалам.

По его словам, строительство подобного газопровода является ощутимой угрозой для украинской стороны. При этом российские власти не преследуют экономическую цель, которая заключается в попытке лишить Украины 2 миллиардов долларов, а пытаются отомстить за решение Стокгольма.

"Это очень серьезная угроза для Украины, которую формирует Российская Федерация. Главная цель которой отнюдь не экономическая или энергетическая, цель − лишить Украину двух миллиардов долларов, которые она получает за транзит. Это месть за Стокгольм, это месть за решительные антикоррупционные реформы в энергетической сфере", - указал он.