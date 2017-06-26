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Порошенко рассказал, как РФ пытается отомстить Украине за решение Стокгольма
26.06.2017 08:51

Порошенко рассказал, как РФ пытается отомстить Украине за решение Стокгольма

Строительство Российской Федерацией газопровода "Северный поток-2", который будет идти в Германию в обход Украины через Балтийское море, является местью за решение Стокгольмского арбитражного суда по газовому делу. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью украинским телеканалам.

По его словам, строительство подобного газопровода является ощутимой угрозой для украинской стороны. При этом российские власти не преследуют экономическую цель, которая заключается в попытке лишить Украины 2 миллиардов долларов, а пытаются отомстить за решение Стокгольма.

"Это очень серьезная угроза для Украины, которую формирует Российская Федерация. Главная цель которой отнюдь не экономическая или энергетическая, цель − лишить Украину двух миллиардов долларов, которые она получает за транзит. Это месть за Стокгольм, это месть за решительные антикоррупционные реформы в энергетической сфере", - указал он.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Порошенко заявил, что проект магистрального газопровода "Северный поток-2", который Российская Федерация строит через Балтийское море в Германию, является прямой угрозой не только для Украины, но и для Европейского союза в целом. 

Теги материала: Петр Порошенко, Северный поток, Россия, месть
Новости СМИ2
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