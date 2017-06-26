Австралия хочет предоставить спецслужбам доступ к расшифровке интернет-трафика

В рамках встречи с партнерами из группы "Пять глаз", в которую входят Австралия, Канада, Великобритания, Новая Зеландия и Соединенные Штаты Америки, представители Австралии планируют настаивать на том, что спецслужбам необходимо предоставлять возможность расшифровывать интернет-трафик, который связан с возможными террористическими сообщениями. Об этом сообщает news.com.
Генеральный прокурор Австралии Джордж Брандис накануне визита в столицу Канады город Оттава, где пройдет очередная встреча членов группы "Пять глаз" отметил, что Австралия намерена инициировать обсуждение путей решений проблемы использования террористами сети.
"Как заявил премьер-министр, использование террористами киберпространства является проблемой, вызывающей серьезную обеспокоенность разведывательных и правоохранительных органов. Австралия проведет обсуждение путей решения этой проблемы, в частности, привлечения новых промышленных решений к предотвращению шифрования террористических сообщений", - сказал он.
Ранее премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл в ходе выступления на всеавстралийском заседании Либеральной партии высказал мнение о том, что интернет не может быть неуправляемым пространством.
Кроме того, на встрече со странами группы "Пять глаз" Австралия может представить законодательные изменения, которые предложило правительство, касательно получения гражданства.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, китайские программисты разработали вирус Fireball, который способен управлять браузерами жертв.