Австралия хочет предоставить спецслужбам доступ к расшифровке интернет-трафика

MIGnews.com.ua

В рамках встречи с партнерами из группы "Пять глаз", в которую входят Австралия, Канада, Великобритания, Новая Зеландия и Соединенные Штаты Америки, представители Австралии планируют настаивать на том, что спецслужбам необходимо предоставлять возможность расшифровывать интернет-трафик, который связан с возможными террористическими сообщениями. Об этом сообщает news.com .

Генеральный прокурор Австралии Джордж Брандис накануне визита в столицу Канады город Оттава, где пройдет очередная встреча членов группы "Пять глаз" отметил, что Австралия намерена инициировать обсуждение путей решений проблемы использования террористами сети.

"Как заявил премьер-министр, использование террористами киберпространства является проблемой, вызывающей серьезную обеспокоенность разведывательных и правоохранительных органов. Австралия проведет обсуждение путей решения этой проблемы, в частности, привлечения новых промышленных решений к предотвращению шифрования террористических сообщений", - сказал он.

Ранее премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл в ходе выступления на всеавстралийском заседании Либеральной партии высказал мнение о том, что интернет не может быть неуправляемым пространством.

Кроме того, на встрече со странами группы "Пять глаз" Австралия может представить законодательные изменения, которые предложило правительство, касательно получения гражданства.