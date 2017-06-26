В Украину ожидается визит генсеков ООН и НАТО

В июле 2017 года в Украину с визитом прибудет генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко в Twitter.
"Тиллерсон, Столтенберг и Гутерриш в июле посетят Киев. А еще Туск и Юнкер", - написал Цеголко.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон прибудет в Киев с рабочим визитом уже в июле текущего года. Во время визита госсекретаря в Украину будут подниматься вопросы, которые уже обсуждались во время визита Порошенко в Вашингтон.