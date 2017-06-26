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В Украину ожидается визит генсеков ООН и НАТО
26.06.2017 08:37

В Украину ожидается визит генсеков ООН и НАТО

В июле 2017 года в Украину с визитом прибудет генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко в Twitter.

"Тиллерсон, Столтенберг и Гутерриш в июле посетят Киев. А еще Туск и Юнкер", - написал Цеголко.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон прибудет в Киев с рабочим визитом уже в июле текущего года. Во время визита госсекретаря в Украину будут подниматься вопросы, которые уже обсуждались во время визита Порошенко в Вашингтон.

Теги материала: Генсек ООН, Антониу Гутерриш, ООН, Святослав Цеголко, НАТО, Йенс Столтенберг
Новости СМИ2
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