В Украину ожидается визит генсеков ООН и НАТО

MIGnews.com.ua

В июле 2017 года в Украину с визитом прибудет генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко в Twitter.

"Тиллерсон, Столтенберг и Гутерриш в июле посетят Киев. А еще Туск и Юнкер", - написал Цеголко.